Гиргенс: важно, чтобы Латвия не вернулась к преступным методам 90-х годов

Он заявил, что в связи с убийством адвоката Госполиция всю ночь работала в усиленном режиме и продолжает это делать.

Гиргенс подчеркнул, что долг полиции - как можно скорее раскрыть это преступление, и это станет проверкой профессионализма правоохранительных органов.

Министр напомнил, что это уже третье убийство адвоката за последние годы, одно из которых - убийство адвоката Улдиса Берзиньша в Марупе - раскрыто. 30 мая 2018 года адвокат и администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был застрелен, когда проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Это убийство пока не раскрыто. В свою очередь 20 июля 2019 года двое мужчин в масках предприняли попытку ограбления частного дома в Марупе. Вернувшийся домой адвокат и бывший судья Берзиньш, был застрелен.

Министр выразил глубочайшие соболезнования близким Ребенокcа.

В то же время министр обратил внимание на то, что во время экономического спада на уровне государства необходимо найти более широкую поддержку для укрепления качества расследований полиции и других органов внутренних дел, решив как вопрос острой нехватки работников, так и проблему слабой материально-технической базы. "Совершенно закономерно, что в условиях экономического спада растет преступность", - сказал министр.

Как сообщалось, прошлой ночью был убит присяжный адвокат Павел Ребенокс.

Госполиция сообщает, что адвокат был убит у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Сейчас в расследовании задействованы значительные ресурсы полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проверяется несколько версий произошедшего. В интересах расследования Государственная полиция в настоящее время дополнительной информации не предоставляет.

Ранее назначенный в совет Olainfarm вместе с Ребеноксом юрист Мартиньш Криекис, который еще в субботу встречался с погибшим, сообщил агентству LETA, что Ребенокc убит. "Могу подтвердить, что это было убийство, что оно произошло сегодня ночью и было совершено с применением физической силы", - заявил Криекис.

Он также считает, что это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером в субботу Ребенокc был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. В "Twitter" Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.