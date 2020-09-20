Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко

Она также затронула проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она.