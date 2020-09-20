Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Так, сегодня, 20 сентября, в Минске задержали несколько участников "Марша справедливости", собравшихся возле станции метро "Немига", сообщает Tut.by.
Как пишет телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем", задержания "точечные", в разных районах города задерживают, в основном, людей с флагами.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сегодня дала интервью агентству РБК, выразив сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашенко, "а не белорусский народ".
Она также затронула проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она.
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