Вс, 20.09.2020
Когда я ознакомился с материалами дела, было ясно, что как минимум с июня 2018 года за мной следил Центр по противодействию экстремизму МВД России. Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист
Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист
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Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко

Светлана Тихановская

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Так, сегодня, 20 сентября, в Минске задержали несколько участников "Марша справедливости", собравшихся возле станции метро "Немига", сообщает Tut.by.

Как пишет телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем", задержания "точечные", в разных районах города задерживают, в основном, людей с флагами.

Пользователи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Оператор мобильной связи A1 сообщил Tut.by, что перебои связаны с "с распоряжением уполномоченных государственных органов".

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сегодня дала интервью агентству РБК, выразив сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашенко, "а не белорусский народ".

Она также затронула проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она. 

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