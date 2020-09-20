Умер бывший депутат Сейма Петерис Табунс

Табунс родился 20 января 1937 года в "Аннасмуйже" Межвидской волости Лудзенского района в семье крестьян, в которой росли восемь детей.

В 1970 году Табунс закончил Латвийский университет, получив профессию журналиста. Более 20 лет Табунс работал в журналистике, занимал в том числе должность главного редактора и комментатора Латвийского радио.

В 1993 году он был избран в 5-й Сейм по списку LNNK. Затем работал и в парламенте 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Он баллотировался и в 10-й Сейм по списку национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, однако избран не был.

В 2018 году вышла книга Табунса "Стратегия жизни Латвии". В книге отражены события в стране в период восстановления независимости.