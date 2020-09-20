Вс, 20.09.2020
Когда я ознакомился с материалами дела, было ясно, что как минимум с июня 2018 года за мной следил Центр по противодействию экстремизму МВД России. Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист
Александр Литреев, сбежавший из России в Эстонию активист

Во время убийства Ребенокса пострадал его бизнес-партнер: ему нанесены тяжелые травмы

Место жительства убитого адвоката Павла Ребенокса

ФОТО: /LETA

Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенокса является также его бизнес-партнер Ингус Баландин, подтвердил агентству LETA коллега Ребенка, юрист Мартиньш Криекис.

По его словам, Баландину были нанесены тяжелые травмы.

По информации Firmas.lv, Баландину принадлежит 50,02% долей капитала ветеринарной клиники Franceska VET, где Ребеноксу принадлежит 16,71% долей, а еще по 16,64% долей принадлежат Янису Вилдерсу и Карлису Типансу. На сайте клиники сказано, что Баландин является ее главным ветеринарным врачом.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска ранее сообщила агентству LETA, что в деле об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенка есть еще один пострадавший.

Она не прокомментировала то, оказались ли показания этого человека полезными для следствия и то, какие травмы он получил.

Как сообщалось, прошлой ночью в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенокс.

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