Протесты в Беларуси: люди снова вышли на "Марш справедливости"; начались задержания

СМИ сообщают, что силы безопасности пытаются не допустить создания колонны протестующих, однако людям удалось собраться на одной из главных улиц столицы и пойти в сторону резиденции Лукашенко.

Силовики начали задержания людей. Закрыты станции метро, наблюдаются проблемы с интернетом.

Президентский дворец и ближайшие улицы находятся под охраной. Сильное присутствие силовиков ощущается по всему городу.

Агентство DPA сообщила, что в Минске задерживают и отправляют протестующих в автозаки мужчины в лыжных масках без опознавательных знаков.

Портал Tut.by сообщает, что протесты проходят также в Гомеле, Бресте, Гродно, где задержаны десятки человек, и в других городах Беларуси.

"Медуза" отмечает, что задержания в основном "точечные", они происходят в разных районах города, в основном задерживают людей с флагами.