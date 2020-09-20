Протесты в Беларуси: люди снова вышли на "Марш справедливости"; начались задержания

В воскресенье десятки тысяч человек в Минске вышли на "Марш справедливости" против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
СМИ сообщают, что силы безопасности пытаются не допустить создания колонны протестующих, однако людям удалось собраться на одной из главных улиц столицы и пойти в сторону резиденции Лукашенко.
Силовики начали задержания людей. Закрыты станции метро, наблюдаются проблемы с интернетом.
Президентский дворец и ближайшие улицы находятся под охраной. Сильное присутствие силовиков ощущается по всему городу.
Агентство DPA сообщила, что в Минске задерживают и отправляют протестующих в автозаки мужчины в лыжных масках без опознавательных знаков.
Портал Tut.by сообщает, что протесты проходят также в Гомеле, Бресте, Гродно, где задержаны десятки человек, и в других городах Беларуси.
"Медуза" отмечает, что задержания в основном "точечные", они происходят в разных районах города, в основном задерживают людей с флагами.
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