Вс, 20.09.2020
Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон. Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
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Протесты в Беларуси: люди снова вышли на "Марш справедливости"; начались задержания

Протесты 20 сентября в Минске

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье десятки тысяч человек в Минске вышли на "Марш справедливости" против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

СМИ сообщают, что силы безопасности пытаются не допустить создания колонны протестующих, однако людям удалось собраться на одной из главных улиц столицы и пойти в сторону резиденции Лукашенко.

Силовики начали задержания людей. Закрыты станции метро, наблюдаются проблемы с интернетом.

Президентский дворец и ближайшие улицы находятся под охраной. Сильное присутствие силовиков ощущается по всему городу.

Агентство DPA сообщила, что в Минске задерживают и отправляют протестующих в автозаки мужчины в лыжных масках без опознавательных знаков.

Портал Tut.by сообщает, что протесты проходят также в Гомеле, Бресте, Гродно, где задержаны десятки человек, и в других городах Беларуси.

"Медуза" отмечает, что задержания в основном "точечные", они происходят в разных районах города, в основном задерживают людей с флагами.

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