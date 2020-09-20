Протесты в Беларуси: в воскресенье задержаны более 130 человек

СМИ сообщают, что силы безопасности пытались не допустить создания колонны протестующих, однако людям удалось собраться на одной из главных улиц столицы и пойти в сторону резиденции Лукашенко.

Практически сразу начались задержания людей. Были закрыты станции метро, наблюдались проблемы с интернетом.

Агентство DPA сообщило, что в Минске задерживали и отправляли протестующих в автозаки мужчины в лыжных масках без опознавательных знаков.

Портал Tut.by сообщает, что протесты прошли также в Гомеле, Бресте, Гродно, где задержаны десятки человек, и в других городах Беларуси.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", всего к 19:50 были задержаны 133 человека, 89 из них - в Минске.

По оценке Reuters, в "Марше справедливости", который закончился около 19:30, приняли участие около 100 тысяч человек.