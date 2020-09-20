Протесты в Беларуси: в воскресенье задержаны более 130 человек

В воскресенье десятки тысяч человек в Минске вышли на "Марш справедливости" против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
СМИ сообщают, что силы безопасности пытались не допустить создания колонны протестующих, однако людям удалось собраться на одной из главных улиц столицы и пойти в сторону резиденции Лукашенко.
Практически сразу начались задержания людей. Были закрыты станции метро, наблюдались проблемы с интернетом.
Агентство DPA сообщило, что в Минске задерживали и отправляли протестующих в автозаки мужчины в лыжных масках без опознавательных знаков.
Портал Tut.by сообщает, что протесты прошли также в Гомеле, Бресте, Гродно, где задержаны десятки человек, и в других городах Беларуси.
По данным белорусского правозащитного центра "Весна", всего к 19:50 были задержаны 133 человека, 89 из них - в Минске.
По оценке Reuters, в "Марше справедливости", который закончился около 19:30, приняли участие около 100 тысяч человек.
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