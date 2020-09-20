Covid-19 констатирован у школьного учителя и студента вуза

По ее словам, из 17 открытых в пятницу случаев Covid-19 один - случай заболевания педагога общеобразовательной школы в Риге. В этом случае установлены контактные лица зараженного - все в рамках одного класса.

В свою очередь другой случая заражения констатирован у студента вуза. И в этом случае установлены контактные лица, среди которых как другие студенты, с которыми у зараженного были совместные лекции, так и преподаватели. Всем им установлен карантин, что, возможно, может означать для этих студентов учебу удаленно.

Арая пояснила, что в нескольких случаях об источниках заражения по-прежнему выдвигаются "рабочие версии", и нельзя назвать один конкретный вариант. И в двух упомянутых случаях еще не установлен конкретный источник заражения. 10

Что касается пяти случаев заболевания в рижском "Динамо", по словам Араи, новых случаев заражения у членов команды констатировано не было.

Напомним, в пятницу в Латвии были зарегистрированы 17 новых случаев Covid-19, а в субботу - десять.