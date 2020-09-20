Ребека Коха поделилась откровениями о своих отношениях

"Восьмимесячный юбилей отношений. Они были сладкими и горькими, радостными и горестными, лёгкими и тяжелыми. Но, несмотря ни на что, я всегда благодарна Богу за тебя в своей жизни. Каждый взгляд, каждый поцелуй, каждое объятие заставляет меня забыть плохие вещи, я просто наслаждаюсь тем, что у меня есть - тобой!

Может быть это только восемь месяцев, но для меня это очень особенные восемь месяцев и, конечно, я желаю ещё много лет нам обоим вместе. Я оцениваю каждое мгновение, проведённое с тобой. Никаких сожалений или сомнений, движемся только вперёд, растём вместе! Люблю тебя и всегда буду любить", - написала в Instagram Коха.

Напомним, в конце августа Коха сообщила, что вышла замуж за Ибрагима перед лицом Аллаха.

А 26 июля Коха в Instagram сообщила, что приняла ислам. В свою очередь 5 августа она сообщила о завершении карьеры спортсменки.