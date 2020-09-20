На обещанное повышение зарплат медиков снова не хватит денег. Их призывают поделиться с пациентами

Министерство здравоохранения, осознавая, что больше денег оно скорее всего не получит, призывает медиков и с этими зарезервированными, но заранее недостаточными деньгами поделиться на другие цели, так как увеличение зарплат - не единственная нужда, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Как образовалась такая ситуация? В будущем году самые низкие зарплаты медиков должны были вырасти на 30%. Это потому, что прирост в 10% необходимо компенсировать из невыполненного в этом году, и еще 20% в качестве предусмотренного на 2021 год увеличения. Это было бы завершением плана по увеличению зарплат.

Минздрав подсчитал, что в будущем году на это потребуется 211 миллионов евро. Однако Министерство финансов запланировало на это 183 миллиона евро. На 28 миллионов меньше. Это произошло потому, что в законе прописаны две величины, по которым руководствоваться - обещанные проценты и конкретная сумма, которую подсчитали в конце 2018 года. 16

Министр здравоохранения Илзе Винькеле поясняет, что за эти годы вырос и объем услуг, что соответственно влияет на раздел тарифов зарплаты, и процентуально по отношению к фактическому получается 211 миллионов. Но Минфин принял во внимание не проценты, а сумму.

Минфин подтвердил, что по его мнению именно конкретная сумма - более правильный вариант, по которому планировать бюджет. Однако это означает, что вместо увеличения самых маленьких зарплат на 30% получится в среднем 25%. Для врачей это означало бы 1867 евро в месяц (вместо 1930 евро) до уплаты налогов, для сестер - 1120 (вместо 1158), в помощникам сестер - 747 (вместо 772) евро в месяц.

Но и это еще не гарантированно. Зарплаты медиков - не единственная нужда сфера здравоохранения. "Пациенты от увеличения финансирования бюджета здравоохранения не получают ничего. Ноль", - признала Винькеле.

По ее словам, самым оптимальным бы было, если бы с медиками можно было договориться о меньшем увеличении зарплат. 16

"В частности, сфера должна была бы сказать, что она готова делиться с пациентами. Ну, посмотрим", - указала министр.

Организации медиков, которые ознакомились с предложением в начале этой недели, готовят ответ. И Ассоциация молодых врачей сейчас проводит опрос членов. Однако уже сейчас руководитель ассоциации Карлис Раценис выразил мнение, что медикам не придется делать такой выбор.

"Мы на это указывали многократно, что нагрузка возложенная на плечи пациентов, очень большая. Там дополнительное финансирование нужно. Но мне кажется, что не правильно и не честно делать как сейчас, когда Кабинет министров находит финансирование на зарплаты медицинских работников, что обозначено, конкретное финансирование, а потом сказать - спасибо, финансирование зарплат медработников мы все-таки пересмотрим и перенаправим на другие идеи", - сказал Раценис.

Ранее Ассоциация молодых врачей строго настаивала, что прирост должен быть в обещанном объеме. Сейчас, когда известно, что его не будет, и то, что из предусмотренного на зарплаты снимут часть на нужды пациентов, столь категорического настроя больше нет. "Перед этим была мысль о каких-то акциях протеста. Но эти 25% все-таки очень близки к 30% и сложившуюся ситуацию мы тоже очень хорошо понимаем", - указал Раценис.

Однако не все готовы смириться. Старшая сестра Восточной больницы Анта Берзиня, которая начала работу в больнице девять лет назад как санитарка и семь лет работает там как сестра, признает, что в прошлом году прирост был значительным. Однако нужно понимать, что это было после большого спада, когда годами зарплата была критически низкой.

"Мы между собой эти дискуссии не хотели бы допускать, так как мы верим, что заслужили обещанные проценты, и, если в законе они есть, то они точно должны быть", 16

- сказала Берзиня.

"Мы не ждем радости от такого выбора", - указала министр здравоохранения и отметила, что "в нормальном мире должно быть достаточно денег как для зарплат медиков, выполнения обещаний, так и для пациентов. Но, как мы уже знаем, от повторения правильных фраз деньги не появляются".