Российский дуэт потерпел поражение в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу

В решающем матче норвежский дуэт оказался сильнее россиян в лице Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского - 2:0 (21:19, 21:15).

Отметим, что для норвежского дуэта эта победа стала третьей на чемпионатах Европы. Россияне, в свою очередь, никогда в истории не выигрывали золото чемпионата Европы.

В матче за третье место россияне также потерпели поражение - Никита Лямин и Тарас Мыськив оказались слабее Паоло Николая и Даниэле Лупо из Италии - 1:2 (21:17, 21:23, 12:15).

В женском финале победу праздновали швейцарки Йоана Хайдрих и Аноук Верж-Депре, которые одержали победу над немками Ким Беренс и Цинье Тильманн - 2:1 (18:21, 21:14, 18:16).

Бронза досталась россиянкам Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой, которые одержали победу над чешками Барборой Херманновой и Маркетой Слуковой-Науш - 2:0 (25:23, 21:18).

Напомним, латвийские дуэты Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс и Тина Граундиня/Анастасия Кравченок не смогли преодолеть барьер 1/8 финала.