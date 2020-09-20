Гиргенс об убийстве Ребенокса: это не выглядит заказным убийством
Судя по всему, убийство адвоката Павла Ребенкоса не выглядит заказным убийством, заявил в интервью "Новостям TV3" министр внутренних дел Саднис Гиргенс.
Он отметил, что следствие еще продолжается, и в нем принимают участие абсолютно лучшие кадры.
Гиргенс также попросил Службу государственной безопасности проверить прозвучавшую информацию "об угрозах и тому подобное".
Министр отметил, что более детальную информацию он предоставить не может. Дальнейшую информацию предоставит полиция.
В свою очередь коллега Ребенокса, юрист Мартиньш Криекис сказал, что он узнал об убийстве в 2 часа ночи, когда к нему приехали следователи.
"Я считаю, что ограбление - только прикрытие. (...) Он не убит с помощью огнестрельного оружия. Он убит с применением физической силы. По моему мнению, это однозначно было политическим убийством, совершенным по заказу", - сказал он.
Напомним, в Лагстини прошлой ночью был убит адвокат Павел Ребенокс.
Имеющаяся в распоряжении LETA информация свидетельствует, что адвокат был убит в собственном доме, преступники также совершили ограбление.
Начат уголовный процесс. Полиция в данный момент рассматривает две версии убийства адвоката.
Одна - убийство связано с ограблением, вторая - с его профессиональной деятельностью.
В этом деле есть еще один пострадавший. Как рассказал коллега Ребенокса Мартиньш Криекис, пострадавший - бизнес-партнер убитого Ингус Балайдинс. Ему нанесены тяжелые травмы.
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