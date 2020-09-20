Много вычеркиваний и лоббирование строителей. Должность в Минобороны получила Байба Бледниеце

С лозунгом - за права женщин от общего списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" в думу надеялась попасть Байба Бледниеце. Она, более известная под прежней фамилией Фромане, в политике не новичок. Ее карьера началась в партии "Новое время", когда в правительстве Эйнара Репше она стала помощником министра юстиции Айвара Аксенокса, а затем и руководителем бюро. Позднее влияние она увеличила до советника министра финансов Репше.

Один из наиболее ее противоречивых трудов связан со скандальным проектом здания СГД в Межапарке. Дом не только строили на земле, принадлежащей жене бывшего заместителя гендиректора СГД Владимира Вашкевича Инаре Вилкасте, но и за разрешение на строительство Вилкасте дала внушительную взятку - один миллион. Кроме того, последующие владельцы земли, связанные с интересами российского олигарха, заключили с государством длительный и невыгодный договор аренды.

Байба Бледниеце, которая в бюро министра финансов Эйнара Репше надзирала за проектом со стороны государства, в 2010 году неожиданна попала на другую сторону как руководитель совместного предприятия российского миллионера и государственной компании по недвижимости.

После работы над проектом здания СГД, Бледниеце короткое время работала администратором неплатежеспособности. Затем она активно занялась защитой интересов быстрых кредитов. В 2013 году вместе с Репше, Яунупсом и влиятельными предпринимателями она основала новую политическую силу Для развития Латвии. Однако старт на выборах 12-го Сейма был для партии неудачным.

Бледниеце продолжила работу в частном секторе и стала руководителем крупнейшей в Латвии организации строительных предпринимателей. Именно за этот период времени KNAB и Совет по конкуренции ведут уголовное расследование в связи с участием минимум десяти крупнейших строительных компаний Латвии в запрещенных сделках и запрещенных картельных сговорах. Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о возможном согласовании цен на госзакупках.

Министр обороны Артис Пабрикс свои действия обосновал высокой компетенцией Блениеце в вопросах законодательства. Большое количество вычеркиваний он назвал незначительными, а в предвыборных обещаниях ничего популистского он не усмотрел.

Сфера обороны для строителей очень важна. И борьба предпринимателей за победу в закупках, которые часто составляют сотни миллионов, очень жесткая.

Участие строителей в военных закупках снижено до минимума, лишь только у нескольких есть сертификат индустриальной безопасности, позволяющий принимать участие в конкурсах.

Nekā personīga известно, что в расследовании по делу о картеле запрещенные соглашения были заключены и на закупки военных объектов. Поэтому руководителя комиссии Сейма по обороне удивило, что именно бывшая лоббист интересов строителей - та, кто стала первым выбором министра для работы парламентским секретарем.

Бледниеце не отрицает, что ее попадание в Министерство обороны - совместное решение объединения.