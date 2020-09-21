"Тур де Франс" впервые выиграл словенец. Он стал вторым в списке самых молодых победителей

Словенский велогонщик Тадей Погачар, который представляет команду UAE-Team Emirates, стал первым словенцем, победившим в генеральной классификации "Тур де Франс".

Погачар возглавил общий зачёт после индивидуальной гонки, которую выиграл в субботу. На финиш заключительного "парадного" этапа на Елисейских полях в Париже он приехал в общей группе.

Для словенского велогонщика "Тур де Франс-2020" стал дебютным в карьере. Кроме того, Погачар стал вторым в списке самых молодых победителей веломногодневки после француза Анри Корне (19 лет 352 дней, 1904 год).

В генеральной классификации Погачар опередил словенца Приможа Роглича из Jumbo-Visma (+59 секунд), третьим стал австралиец Ричи Порт из Trek-Segafredo (+3 минуты 30 секунд).

При этом Погачар выиграл еще две классификации, получив по итогам "Тур де Франс" майки "горного короля" и лучшего молодого гонщика.

"Тур де Франс" в этом году прошёл в 107-й раз. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт был перенесён из-за пандемии коронавируса. В этом году маршрут был проложен только по территории Франции. Общая протяженность гонки составила 3 470 км.