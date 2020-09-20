Вс, 20.09.2020
Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон. Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
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Убийство Ребенокса и скандал с автовокзалами. Все, что вы могли пропустить 20 сентября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Воскресенье, 20 сентября.

Убийство Ребенокса

  • Ночью в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенокс. 
  • В деле об убийстве Ребенокса есть еще один пострадавший - это его бизнес-партнер Ингус Баландин.
  • Полиция на данный момент рассматривает два мотива убийства Павла Ребенокса: ограбление и заказное убийство.
  • Гиргенс об убийстве Ребенокса: это не выглядит заказным убийством.
  • Борданс: убийство Ребенокса - сигнал для государства о необходимости уделить должное внимание общественной безопасности.

Коронавирус

  • За сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19, четверо заболевших госпитализированы.
  • Covid-19 констатирован у школьного учителя и студента вуза.
  • Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции.
  • В Литве зафиксировано 80 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 50.
  • Перевощиков: распространение Covid-19 не вышло из-под контроля ни в одной из стран Балтии. 

Другие события дня

  • На автовокзалах Латвии вскрылись неадекватные расходы: дворники получают несколько тысяч в месяц.
  • Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным.
  • Президенту Трампу отправили пакет с ядом. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба.
  • К 2030 году Lego заменит пластик в своих конструкторах на перерабатываемые материалы.
  • В Таллинне заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро. Это заметили случайно.
  • Трагедия в Вилякском крае: в результате ДТП погиб человек.
  • Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко.
  • Умер бывший депутат Сейма Петерис Табунс.
  • Судно Viking Line село на мель возле Аландских островов, идет спасательная операция.
  • В Буртниекском крае водитель на BMW насмерть сбил 20 овец.
  • Протесты в Беларуси: в воскресенье задержаны более 130 человек.
  • На обещанное повышение зарплат медиков снова не хватит денег. Их призывают поделиться с пациентами.

Тем временем в мире звезд

  • Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.
  • "Я запугана, я в ужасе, я шокирована": Риту Дакоту не выпускают из Турции.
  • Maiņa: каким получилось возвращение латвийского кино после пандемии?
  • Самые громкие сплетни недели: Бузова рассталась с Давой, Тарзан с синяком, а Прилучный привез Карпович в новый дом.

Главное из мира спорта

  • Нокаут за 17 секунд! Чимаев одержал третью победу подряд.
  • Ребека Коха поделилась откровениями о своих отношениях. Она счастлива!

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