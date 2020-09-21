"Живущие далеко люди не могут представить, что чувствует белорусский народ". Тихановская дала интервью LTV

Люди, живущие далеко от Беларуси, не могут представить, что чувствует белорусский народ, когда, при выходе на улицу, в любой момент может подойти человек в черной маске и, не представившись, схватить, запихнуть в автозак и увезти в тюрьму, заявила в интервью Латвийскому телевидению кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Тихановская сказала, что протесты проходят потому, что люди больше не смогут жить той жизнью, которая была до событий 9, 10, 11 августа, когда тысячи человек принципиально вышли на миролюбивые протесты, чтобы после выборов защитить свои голоса, но десятки тысяч белорусов были задержаны, безжалостно избиты, посажены в тюрьму, избиты до синяков.
- отметила лидер оппозиции. Если первые демонстрации были против фальсификации результатов выборов, то сейчас люди в первую очередь протестуют против насилия и против власти, с которой не хочет жить - против Александра Лукашенко.
Вчера канал в Telegram опубликовал 1000 имен сотрудников служб безопасности, которые принимали участие в усмирении протестов. Тихановская сказала, что инициатива "Беларусь" ранее предупреждала силы безопасности, что такой список есть, и при этом призывала прекратить репрессии, прекратить принимать приказы бить людей, прекратить самим уничтожать свой народ и перейти на сторону людей, в противном случае имена работников, которые сейчас совершают преступление, будут опубликованы.
"Службам безопасности уже стыдно за то, что делают, и они не хотят, чтобы окружающие знали, кто они, кто скрывался под черными масками. Поэтому я думаю, это их действительно пугает, так как в самом начале многие подавали заявления, говоря, что не хотят такую систему. Конечно, многими руководит страх, но есть люди, которые осознают, что не могут взять на себя такой грех и убивать собственных людей, поэтому многие подали в отставку и встали на сторону граждан", - сказала Тихановская.
Говоря об ожидаемой встрече с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, Тихановская сказала, что сначала расскажет представителям других стран, в чем дело:
Я проинформирую, почему это произошло, что к этому привело, против чего и за что люди на улицах, и почему санкции стали бы очень действенным оружием, именно направленные на структуры власти. Поэтому сначала хотелось бы донести весть о том, что движет белорусским народом. Люди, которые живут далеко от всего этого, не могут представить, что чувствует белорусский народ, когда ты выходишь на улицу и к тебе в любой момент может подойти человек в черной маске и, не представившись, схватить, запихнуть в автозак и увезти в тюрьму.
Я хочу рассказать о том, что люди выходят на улицы, чтобы защитить свои права выбрать, с каким президентом им идти дальше, какую страну они хотят создать, и что мнение каждого человека должно быть уважаемым, а не все устанавливал бы один диктатор. Все расскажу, опишу ситуацию и выражу свое мнение", - рассказала передаче Тихановская.
Она также сказала, что ожидает от Евросоюза адекватной реакции - индивидуальных санкций, а также непризнание легимитности Лукашенко.
- отметила Тихановская.
Кроме того, она рассказала, что физически чувствует себя в Литве хорошо, так как находится на свободе вместе со своими детьми. "Однако морально, конечно, очень плохо, так как я каждый день переживаю по поводу того, что происходит в Беларуси. Я понимаю, что мне нужно быть там, вместе с ними. Но так сложились обстоятельства, что мне нужно было уехать. Я каждую минуту переживаю, особенно по субботам и воскресеньям, когда люди выходят на демонстрации и их хватают и бьют. Я переживаю за каждого человека", - сказала лидер оппозиции.
- добавила она.
Со своим супругом Тихановской приходится связываться при посредничестве адвоката, так как уголовное дело, выдвинутое против него, запрещает ему говорить с женой.
"Поэтому мы связываемся действительно по таким бытовым вещам - о том, что дети по нему скучают, переживают, особенно младшая дочь каждый день спрашивает, когда приедет папа и когда мы вернемся в Минск. Дети очень хотят домой. Психологически все это очень тяжело", - пояснила Тихановская.
Она повторно отметила, что не собирается принимать участие в президентских выборах: "Я всегда отмечала, что это не мое дело. Я поняла, что страна в глубоком экономическом кризисе, и страной должен управлять человек, который может вывести из этой экономической ямы. Это должен быть очень сильный человек, сильный лидер, с соответствующими возможностями. Поэтому нет, я не планирую. Я этого делать не буду".
"Может быть, это будет какая-то социальная сфера, но может быть я вернусь домой к детям и продолжу свою прошлую жизнь. Я не знаю. Время покажет, это сейчас абсолютно не главный вопрос", - сказала Тихановская, отметив, что определенно вернется в Беларусь, так как не может и представить себе жизнь в другой стране.
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