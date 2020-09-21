"Живущие далеко люди не могут представить, что чувствует белорусский народ". Тихановская дала интервью LTV

Тихановская сказала, что протесты проходят потому, что люди больше не смогут жить той жизнью, которая была до событий 9, 10, 11 августа, когда тысячи человек принципиально вышли на миролюбивые протесты, чтобы после выборов защитить свои голоса, но десятки тысяч белорусов были задержаны, безжалостно избиты, посажены в тюрьму, избиты до синяков.

"Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет",

- отметила лидер оппозиции. Если первые демонстрации были против фальсификации результатов выборов, то сейчас люди в первую очередь протестуют против насилия и против власти, с которой не хочет жить - против Александра Лукашенко.

Вчера канал в Telegram опубликовал 1000 имен сотрудников служб безопасности, которые принимали участие в усмирении протестов. Тихановская сказала, что инициатива "Беларусь" ранее предупреждала силы безопасности, что такой список есть, и при этом призывала прекратить репрессии, прекратить принимать приказы бить людей, прекратить самим уничтожать свой народ и перейти на сторону людей, в противном случае имена работников, которые сейчас совершают преступление, будут опубликованы.

"Службам безопасности уже стыдно за то, что делают, и они не хотят, чтобы окружающие знали, кто они, кто скрывался под черными масками. Поэтому я думаю, это их действительно пугает, так как в самом начале многие подавали заявления, говоря, что не хотят такую систему. Конечно, многими руководит страх, но есть люди, которые осознают, что не могут взять на себя такой грех и убивать собственных людей, поэтому многие подали в отставку и встали на сторону граждан", - сказала Тихановская.

Говоря об ожидаемой встрече с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, Тихановская сказала, что сначала расскажет представителям других стран, в чем дело:

"Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию.

Я проинформирую, почему это произошло, что к этому привело, против чего и за что люди на улицах, и почему санкции стали бы очень действенным оружием, именно направленные на структуры власти. Поэтому сначала хотелось бы донести весть о том, что движет белорусским народом. Люди, которые живут далеко от всего этого, не могут представить, что чувствует белорусский народ, когда ты выходишь на улицу и к тебе в любой момент может подойти человек в черной маске и, не представившись, схватить, запихнуть в автозак и увезти в тюрьму.