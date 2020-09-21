Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

Речь идет о файлах FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

В документах также показывается, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

За последние пять лет это уже не первая крупная утечка данных, сопоставимая с "Панамским" и "Райским" досье, которые помогли показать, как устроены современные схемы по отмыванию денег и финансовые преступления.

Что такое файлы FinCEN?

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год.

В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах, в том числе репортеров программы Би-би-си "Панорама".

Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы предать огласке часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Две важных аббревиатуры - FinCEN и SAR

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США - занимается сбором и изучением данных о движении финансов. FinCEN затем передает информацию и сотрудничает с другими правительственными агентствами и спецслужбами США. Банки должны информировать FinCEN о всех своих подозрениях в отношении транзакций, совершенных в долларах США, даже если сами трансакции произведены за пределами Соединенных Штатов.

Отчет о подозрительной деятельности, или SAR (suspicious activity report), - это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями какого-либо клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Почему это важно?

Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, придумывая для этого разные способы.

Отмывание денег - это процесс перевода "грязных денег" (например, доходов от торговли наркотиками или прибыли от коррупционных схем) на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет отследить.

Подобный процесс также используется, если вы, к примеру, - российский олигарх, против которого введены санкции, чтобы помешать переводить деньги на Запад.

Предполагается, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

По закону банки должны знать, кто является их клиентом. То есть недостаточно просто подать SAR и продолжать работать с грязными деньгами клиентов, ожидая, что проблему решат государственные органы.

Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен приостановить перемещение их денег.