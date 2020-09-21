Из-за Covid-19 отменён очередной матч рижского "Динамо"

Матч "Динамо" и нижегородского "Торпедо" должен был состояться 22 сентября в Риге.

Сообщается, что руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы Covid-19. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырёх человек.

Игроков и сотрудников клуба с симптомами заболевания и отрицательными тестами поместили на самоизоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование.

В связи с тем, что у "Торпедо" часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодёжной команды, было принято решение о переносе матча между рижским "Динамо" и "Торпедо".

Напомним, что предыдущий матч рижского "Динамо" против "Барыса" из Нур-Султана также был перенсён из-за положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов казахстанской команды.

Ранее уже сообщалось о том, что и в рижском "Динамо" также были зафиксированы случаи заражения Сovid-19. По данным КХЛ, в настоящий момент пятеро представителей латвийской команды находится на изоляции.