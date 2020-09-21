Covid-19: Латвия закрыла пассажирское сообщение с Чехией

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Чехии, в эту страну и из нее с сегодняшнего дня запрещены регулярные пассажирские перевозки, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сообщает LETA.
Правительство Латвии приняло решение разрешить авиаперелеты в страны, в которых вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Европейском Союзе (ЕС), при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной. Согласно данным, опубликованным европейским Центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 76 случаев на 100 тыс. жителей, а значит порог для запрета перевозок составляет 152 случая на 100 тыс. жителей.
По данным SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Чехии в пятницу составлял 166,2 случая на 100 тыс. жителей.
В настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется также на Испанию, Андорру и Францию, где заболеваемость "Covid-19" составляет 292,2 случая, 372,8 случая и 172,1 случая на 100 тыс. жителей соответственно.
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