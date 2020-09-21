Covid-19: Латвия закрыла пассажирское сообщение с Чехией

Правительство Латвии приняло решение разрешить авиаперелеты в страны, в которых вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Европейском Союзе (ЕС), при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной. Согласно данным, опубликованным европейским Центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 76 случаев на 100 тыс. жителей, а значит порог для запрета перевозок составляет 152 случая на 100 тыс. жителей.