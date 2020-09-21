Фото ⟩ В ночь на понедельник в Кенгарагсе произошел пожар повышенной опасности

Как выяснил RUS TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе, в 2:58 пожарные получили вызов на улицу Маскавас, где горело двухэтажное деревянное здание.

Отмечается, что здание нежилое. Однако, из здания были эвакуированы три человека.

В 6:54 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению.

Площадь пожара составила 278 кв.м.

ФОТО: Оксана Гуленко

ФОТО: Оксана Гуленко

ФОТО: Оксана Гуленко