Фото ⟩ В ночь на понедельник в Кенгарагсе произошел пожар повышенной опасности

В ночь на понедельник, 21 сентября, произошел пожар на улице Маскавас, 171, сообщили RUS TVNET очевидцы.
Как выяснил RUS TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе, в 2:58 пожарные получили вызов на улицу Маскавас, где горело двухэтажное деревянное здание.
Отмечается, что здание нежилое. Однако, из здания были эвакуированы три человека.
В 6:54 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению.
Площадь пожара составила 278 кв.м.
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