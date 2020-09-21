Пн, 21.09.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Фото ⟩ В ночь на понедельник в Кенгарагсе произошел пожар повышенной опасности

ФОТО: Оксана Гуленко

В ночь на понедельник, 21 сентября, произошел пожар на улице Маскавас, 171, сообщили RUS TVNET очевидцы. 

Как выяснил RUS TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе, в 2:58 пожарные получили вызов на улицу Маскавас, где горело двухэтажное деревянное здание. 

Отмечается, что здание нежилое. Однако, из здания были эвакуированы три человека. 

В 6:54 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению. 

Площадь пожара составила 278 кв.м. 

ФОТО: Оксана Гуленко

ФОТО: Оксана Гуленко

ФОТО: Оксана Гуленко

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