Перевощиков: ситуация с Covid-19 в Европе и мире становится все хуже

По его словам, заболеваемость можно оценивать по нескольким показателям, например, по доле позитивных тестов в их общем количестве. Если позитивны более 3% тестов, это критический показатель, который свидетельствует о неконтролируемом распространении болезни.

В Латвии этот показатель составляет 0,3%, а в десяти странах ЕС уже превышает 3%.

Заболеваемость Covid-19 сильно растет и в соседних странах. По словам Перевощикова, положительно то, что в Литве большая часть случаев Covid-19 отслеживается, и доля позитивных тестов там меньше 1%.

Говоря о вакцине, эпидемиолог не был слишком оптимистичен, предполагая, что ожидать ее следует осенью следующего года.

Перевощиков отметил, что без симптомов в Латвии бывает в среднем только один из 10 обнаруженных случаев Covid-19. Количество тяжелых больных сейчас пропорционально меньше, чем весной, потому что чаще болеют молодые люди.