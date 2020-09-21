Пн, 21.09.2020
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Алексей Навальный

Министр сообщения: "Положение в авиации из-за Covid-19 очень хрупкое"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр сообщения Талис Линкайтс выразил надежду, что авиации в ближайшие годы не потребуется государственная поддержка, сообщает LETA.

В передаче TV3 900 sekundes он сказал, что положение в авиации очень хрупкое и неясное - она, как и туризм и гостиничный бизнес, очень зависима от колебаний заболеваемости Covid-19.

"Мне по-человечески не хотелось бы второй раз проходить через механизмы государственной поддержки, потому что уже сейчас мы вложили в авиационную отрасль фактически все возможные государственные средства", - сказал Линкайтс.

Государство вложило средства в аэропорт Rīga, Latvijas gaisa satiksme и национальную авиакомпанию airBaltic. "Я очень надеюсь, что той помощи, которую вложило государство, в ближайшие годы хватит", - сказал министр.

В то же время он признал, что неопределенность с Covid-19 очень велика - никто не может сказать, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы.

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