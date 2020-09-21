Пн, 21.09.2020
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  • Эпидемиолог: пять случаев Covid-19, которые невозможно отследить - это более чем тревожно

Эпидемиолог: пять случаев Covid-19, которые невозможно отследить - это более чем тревожно

ФОТО: AP/Scanpix

Если Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает о пяти или восьми заболевших Covid-19, источник заражения которых не установлен, - это хуже, чем большое количество выявленных случаев, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гирт Бригис.

На вопрос о том, почему в последнее время заболеваемость Covid-19 так стремительно растет в Литве и Эстонии, он ответил, что в Литве самые большие цифры связаны с конкретными очагами и вспышками в коллективах.

"Большие цифры не так опасны, если известны источники инфекции", - добавил специалист.

Как сообщалось, в пятницу в Латвии выявлено 17 новых случаев Covid-19, в субботу - 10. В Эстонии в пятницу выявлен 61 случай, в субботу - 50, в Литве, соответственно, 99 и 80 новых случаев Covid-19.

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