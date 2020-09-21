Футбол с Владимиром Ивановым: Пижонство Лемаича и белорусская реанимация для "Лиепаи"

Все внимание в отчетном туре было приковано ко встречам, в которых на поле выходили футболисты "Риги" и РФШ. Так вот, "Рига" на стадионе "Сконто" экзаменовала "Валмиеру", которой приходится привыкать жить и играть без своего лучшего бомбардира Арокодаре. 19-летний нигериец продолжает свою карьеру в немецком "Кельне" и, увы, пока что у валмиерчан без него получается не ахти как.

Во всяком случае традиция продолжилась - в этом сезоне "Валмиера" не в состоянии поразить ворота Роберта Озолса. Очередные 90 минут, и снова безрезультатно. "Рига" в итоге берет верх - 1:0 и уходит в отрыв (в предыдущих матчах было 1:0 и 2:0). Судьбу матча, в которой у гостей было всего-то два момента, решил гол на 7-й минуте бразильского новобранца Уэсли, который вовремя подсуетился после того, как Харди Пренга зарядил после углового в перекладину.

Что ж, пока у чемпиона все идет по плану, но главный матч сезона, пожалуй, впереди. Речь идет о домашней игре в третьем отборочном раунде Лиги Европы против шотландского "Селтика" 24-го числа.

А вот РФШ сама себе стреляет в ногу - домашняя ничья с "Вентспилсом" 1:1. Конечно же, гол Евгения Козлова в середине второго тайма со штрафного был бесподобен, который в конечном счете и позволил "желто-синим" наглядно продемонстрировать, что "Вентспилс" остается в деле, что продолжает вести борьбу за "бронзу" чемпионата страны и что шоковая терапия от норвежского "Русенборга" в Лиге Европы (домашнее поражение со счетом 1:5) - это уже история, которая благополучно забыта.

Но команда Виктора Мороза сама, прежде всего, виновата в том, что все пошло не по сценарию хозяев поля. Речь идет о том самом спорном эпизоде на 86-й минуте, когда главный арбитр матча Артис Кениньш, на мой взгляд, вполне по делу наказал Константина Махновского - вратаря "Вентспилса", за очередное безрассудство (в столкновении с нападающим рижан Оффором именно вратарь был не прав, сыграв сначала в ноги, а уже потом - в мяч).

Пенальти, настаиваю, был вне всякого сомнения, только вот исполнение 11-метрового лучшим ассистентом сезона (7 передач) Дарко Лемаичем - чистой воды пижонство. Понятно, что он пытался изобразить - на исполнение пробил с подъема точно по центру в надежде, что Махновский улетит в какой-то из углов. Но голкипер не клюнул на этот трюк и парировал удар. Как следствие - фиаско серба и победа исчезает прямо на глазах РФШ.