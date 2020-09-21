Футбол с Владимиром Ивановым: Пижонство Лемаича и белорусская реанимация для "Лиепаи"

Старт третьего круга "Вирслиги" с рижским акцентом - в столице за один воскресный день прошли три матча из пяти 19-го тура, получился во многом поучительным. Так, РФШ делает роковую ошибку и теряет важные очки в домашнем матче с "Венстпилсом". А это значит, что отставание от играющей более чем увернно "Риги" увеличивается. Стоит отметить и возрождение "Лиепаи", которая не проигрывает семь матчей подряд. Как следствие - до предела сжимается пружина за место в еврокубковой зоне.
Все внимание в отчетном туре было приковано ко встречам, в которых на поле выходили футболисты "Риги" и РФШ. Так вот, "Рига" на стадионе "Сконто" экзаменовала "Валмиеру", которой приходится привыкать жить и играть без своего лучшего бомбардира Арокодаре. 19-летний нигериец продолжает свою карьеру в немецком "Кельне" и, увы, пока что у валмиерчан без него получается не ахти как.
Во всяком случае традиция продолжилась - в этом сезоне "Валмиера" не в состоянии поразить ворота Роберта Озолса. Очередные 90 минут, и снова безрезультатно. "Рига" в итоге берет верх - 1:0 и уходит в отрыв (в предыдущих матчах было 1:0 и 2:0). Судьбу матча, в которой у гостей было всего-то два момента, решил гол на 7-й минуте бразильского новобранца Уэсли, который вовремя подсуетился после того, как Харди Пренга зарядил после углового в перекладину.
✅ Šoreiz uzvarai @RigaFC_Official pietika ar vieniem gūtajiem vārtiem. Noskaties!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 20, 2020
⚽️ Wesley 7'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/t9HJlnikKZ
А вот РФШ сама себе стреляет в ногу - домашняя ничья с "Вентспилсом" 1:1. Конечно же, гол Евгения Козлова в середине второго тайма со штрафного был бесподобен, который в конечном счете и позволил "желто-синим" наглядно продемонстрировать, что "Вентспилс" остается в деле, что продолжает вести борьбу за "бронзу" чемпионата страны и что шоковая терапия от норвежского "Русенборга" в Лиге Европы (домашнее поражение со счетом 1:5) - это уже история, которая благополучно забыта.
Но команда Виктора Мороза сама, прежде всего, виновата в том, что все пошло не по сценарию хозяев поля. Речь идет о том самом спорном эпизоде на 86-й минуте, когда главный арбитр матча Артис Кениньш, на мой взгляд, вполне по делу наказал Константина Махновского - вратаря "Вентспилса", за очередное безрассудство (в столкновении с нападающим рижан Оффором именно вратарь был не прав, сыграв сначала в ноги, а уже потом - в мяч).
Пенальти, настаиваю, был вне всякого сомнения, только вот исполнение 11-метрового лучшим ассистентом сезона (7 передач) Дарко Лемаичем - чистой воды пижонство. Понятно, что он пытался изобразить - на исполнение пробил с подъема точно по центру в надежде, что Махновский улетит в какой-то из углов. Но голкипер не клюнул на этот трюк и парировал удар. Как следствие - фиаско серба и победа исчезает прямо на глазах РФШ.
✅ Noskaties @RFSDaily un @fkventspils_ spēles vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 20, 2020
⚽️ Zjuzins 44'
⚽️ Kozlov 69'#virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/omichJ94iq
Теперь отставание РФШ, у которой прервалась серия из шести побед кряду, от лидирующей "Риги" увеличивается до четырех баллов - 51 против 47-ми. Для интриги в борьбе за титул - это плохо, но не смертельно, так как впереди еще восемь туров. Дистанция достаточно продолжительная для того, чтобы произошел еще не один сюрприз.
Еще одна примета тура - это сжимающаяся пружина в самой середине турнирной таблицы "Вирслиги", а значит речь идет о месте в еврокубковой зоне. Тут горячо и такому повышению градуса способствуют два фактора. Об одном уже говорилось выше - ожидаемое поражение "Валмиеры" в Риге, второй - тот ход, который набрала как будто восставшая из пепла "Лиепая" белорусского специалиста Дмитрия Молоша. Эти команды, которые занимают в турнирной таблице третье и шестое места соответственно, разделяют восемь очков (34 против 26-ти). Вроде как много, но на самом деле не очень исходя из последних тенденций.
Главная из них - лиепайский спурт (семь матчей без поражений и четыре победы подряд), который стал возможен благодаря не только разыгравшемуся в последних турах Артуру Карашаускасу, но и привлечению в лиепайские ряды белорусских легионеров. Белорусы, кстати, и оформили в прошедшем туре крупную победу своей команды над заметно сникшим "Даугавпилсом", причем на выезде - 4:0. Автор дубля - Евгений Березкин, еще один гол на счету Валерия Горбачика. Беларусь рулит!
✅ Noskaties visus četrus @LiepajaFK vārtu guvumus Daugavpilī!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 20, 2020
⚽⚽ Biarozkin 29', 61'
⚽ Ivanovs 51' (savos)
⚽ Harbachyk 68' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/qlLe1Av8lg
Еще два матча завершились вничью. Так, "Тукумс" так и продолжает, начиная с июня, пребывать в ожидании своей первой победы в "Вирслиге", дома сыграв вничью с "Елгавой" - 0:0. В принципе, обе команды - худшие по факту, которым падать ниже некуда, должны радоваться (впервые за несколько туров они набирают по одному очку). Ничья у них получилась блеклой и самое яркое событие этого матча - красная карточка у гостей Алексея Грязнова.
Наконец, на столичном стадионе "Даугава" недавно дебютировавший в составе сборной Латвии Раймонд Кроллис забивает свой девятый мяч в сезоне, а это сразу место в топ-5 в списке бомбардиров "Вирслиги", но, увы, этого пока что не хватает "Метте" для победы над юрмальским "Спартаком" - 1:1.
✅ Noskaties šīs dienas spēles @FSMETTA - @fkspartaks (1:1) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 20, 2020
⚽️ Krollis 45'
⚽️ Opara 58'#virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/5IByrR0D0b
Оба коллектива остаются на своих прежних позициях: "Метта" - восьмая, "Спартак" - четвертый. Следующий, 20-й тур - уже в конце недели.
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