Кубинец Дортикос уверен в своей победе над Майрисом Бриедисом

Решающий поединок Всемирной боксёрской суперсерии в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) пройдёт 26 сентября в мюнхенской телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогут.

"Перелёт прошёл гладко. Рад, что наконец приехал в Мюнхен. Не могу дождаться, когда наступит вечер субботы", - сказал Дортикос представителям WBSS сразу по прилёту в Германию.

На кону поединка будет сразу три титула - чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring и специальный трофей WBSS - Кубок Мохаммеда Али.

"Я могу боксировать где угодно. Я люблю каждую секунду поединка в любой точке мира. Драться за Кубок Мохаммеда Али - большая честь для меня. В память о нём я выиграю и войду в историю", - сказал Дортикос.

Напомним, 35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

"Я привезу Кубок Мохаммеда Али, пояс издания The Ring и мой титул IBF в Майами", - уверенно заявил кубинец.

34-летний Юниер Дортикос одержал 26 побед, 24 из которых нокаутом, и также потерпел одно поражение - во втором полуфинале первого сезона WBSS он проиграл россиянину Мурату Гассиеву.