"Из-за личной жизни и экономических условий". За два года трое военнослужащих покончили с собой

Ни одно из этих самоубийств не произошло на месте службы или во время исполнения служебных обязанностей.

Как подчеркивает Минобороны, чтобы понять, оценить ситуацию и оказать поддержку, важно знать факторы и признаки риска суицида, поэтому военные психологи Национальных вооруженных сил включают в обучение солдат соответствующие темы.

В министерстве заявили, что солдаты и их родственники имеют свободный доступ к услугам военных психологов и капелланов на повседневной основе, а в кризисных ситуациях у них есть возможность в любое время суток позвонить психологу или капеллану для получения психологической и духовной поддержки.

Как сообщалось, в этом и прошлом году самоубийства совершили три работника Госполиции. В этом году жизни себя лишили два работника Госполиции, а в прошлом году - один.

По данным Госполиции, причины этих самоубийств связаны с личной жизнью и социально-экономическими условиями.

Госполиция отмечает, что сотрудникам предоставляется возможность постоянно получать различные виды психологической поддержки - консультации, занятия психологической поддержки и программы реабилитации.