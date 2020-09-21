"Они прячут важнейшую улику": Навальный потребовал вернуть ему конфискованную в Омске одежду

Соответствующее заявление Навальный опубликовал на своем сайте.

Политик подчеркнул, что у него забрали одежду в рамках доследственной проверки, а она не может продолжаться дольше 30 суток (это время с момента отравления Навального 20 августа уже прошло).

По мнению политика, не возвращая ему вещи, российские власти "прячут важнейшую улику".

"Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК", - говорится в требовании Навального. 6

Как сообщалось, Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилот совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу с признаками отравления. 22 августа Навальный был перевезен из России в Германию, где он проходил лечение в клинике Charite.

2 сентября правительство Германии заявило, что есть неопровержимые доказательства того, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, принадлежащим к группе "Новичок". Этот вывод также подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

Между тем российские власти продолжают настаивать на отсутствии в случившемся с Навальным оснований для возбуждения уголовного дела.

Фото: Омская больница, в которую доставили Навального