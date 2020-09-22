Проект "Среда" ⟩ Легко ли быть человеком в Латвии?

Русское вещание LTV7 совместно с исследовательским центром Re:Baltica запускает проект "Среда в Латвии". В его рамках руководители пяти самоуправлений испытывают на себе будни людей с ограниченными возможностями.

Та или иная группа инвалидности есть уже практически у каждого десятого жителя Латвии. Еще в 2010 году Латвия ратифицировала Конвенцию ООН о правах персон с инвалидностью. Она гласит: "Чтобы персоны с инвалидностью могли жить самостоятельно и полноценно участвовать во всех жизненных сферах, страны проводят соответствующие мероприятия, чтобы наравне с другими обеспечить персонам с инвалидностью доступ к физической среде, объектам и услугам".

Законодательство о доступности среды в Латвии действует уже с начала нулевых, а сейчас в силе правительственный план о создании доступной среды на 2019-2021 годы. Это на бумаге.

Что на деле?

"Глаз замыливается, не обращаешь внимания на те вещи, которые тебя лично не касаются. Поэтому очень важен взгляд со стороны, совет хороший". Это слова мэра Резекне Александра Барташевича до участия в проекте. А это после:

"Я не представлял, что с такими трудностями сталкивается человек в инвалидной коляске".

Руководители самоуправлений должны на себе почувствовать, как в их городах живут люди с инвалидностью. Высокие бордюры, слишком крутые съезды, заставленная тактильная разметка… Латвийские города состоят из вот таких мелочей. Они делают жизнь людей с ограниченными физическими возможностями порой невыносимой. Какой не должна быть и какой должна быть городская среда?