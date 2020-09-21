В Лиепае мужчину ранили и ограбили. Подозреваются четверо молодых людей

В субботу, 19 сентября, в 16:20 в VP поступила информация от женщины, которая видела, что в Лиепае на улице Фрича Бривземниека несколько молодых людей ранили мужчину.

По словам Шершневой, на место происшествия прибыли должностные лица Курземского регионального управления VP и выяснили, что мужчина был ранен и лишился телефона и кошелька с деньгами.

Сотрудники правоохранительных органов опросили местных жителей, чтобы получить описания преступников. В итоге четверо молодых людей были задержаны, а похищенные вещи возвращены. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

В Лиепайском отделении Курземского регионального управления VP возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По словам представителя полиции, преступление карается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором до трех лет.

По уголовному делу продолжается досудебное следствие.