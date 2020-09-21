Covid-19 в Даугавпилсской школе: после заражения учительницы - два класса на карантине

После заражения учительницы Covid-19 два класса 3-й Даугавпилсской средней школы отправлены на карантин, а удаленно будут какое-то время учиться еще два класса, сообщил директор учебного заведения Виталий Азаревич.
Он рассказал, что узнал о заражении Covid-19 в выходные. Школа полностью выполняет указания Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). На карантине сейчас находятся два класса, первый и второй, потому что заболевшая учительница вела там уроки. Детям обеспечивается удаленное обучение.
Дома учатся еще два первых класса, потому что их учительница признана контактным лицом. Удаленно сейчас учатся все первоклассники 3-й Даугавпилсской средней школы.
По словам директора, удаленная учеба для школы не составляет проблем, так как она уже была весной. Ни у одного из детей нет симптомов Covid-19. Всем учителям и работникам школы предложено сделать тест.
Представитель SPKC Илзе Арая сообщила, что в школе заболел педагог, и контактными лицами считаются два класса и еще два учителя.
Случаи Covid-19 ранее уже были выявлены в нескольких школах в Риге, одной школе в Даугавпилсе и в одной в Олайне. Дети переведены на удаленную учебу.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!