Бывшим вратарём рижского "Динамо" интересуется несколько клубов НХЛ

Издание The Hockey Writers сообщает, что 25-летний Билялов попал в поле зрения сразу нескольких клубов НХЛ. В данный момент российский хоккеист защищает цвета казанского "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее уже сообщалось, что Билялов может присоединиться к команде "Торонто Мейпл Лифс", но вратарь остался в КХЛ из-за эпидемии коронавируса.

Контракт Билялова с казанской командой рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В этом сезоне российский вратарь вышел на лёд в четырёх матчах и помог "Ак Барсу" одержать победу в каждом из них. В среднем за игру Билялов пропускал 1,75 шайбы, отражая 93,7% бросков.