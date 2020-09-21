Пн, 21.09.2020
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Светлана Тихановская
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Бывшим вратарём рижского "Динамо" интересуется несколько клубов НХЛ

Тимур Билялов

ФОТО: www.ak-bars.ru

Экс-вратарь рижского "Динамо" Тимур Билялов в следующем сезоне может перебраться в одну из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Издание The Hockey Writers сообщает, что 25-летний Билялов попал в поле зрения сразу нескольких клубов НХЛ. В данный момент российский хоккеист защищает цвета казанского "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее уже сообщалось, что Билялов может присоединиться к команде "Торонто Мейпл Лифс", но вратарь остался в КХЛ из-за эпидемии коронавируса.

Контракт Билялова с казанской командой рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В этом сезоне российский вратарь вышел на лёд в четырёх матчах и помог "Ак Барсу" одержать победу в каждом из них. В среднем за игру Билялов пропускал 1,75 шайбы, отражая 93,7% бросков.

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