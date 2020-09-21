Тихановская в Брюсселе: о чем символ протестов в Беларуси просила Совет ЕС

Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте, 16 сентября ФОТО: AFP/J. Thys

Третья просьба Тихановской - не предоставлять никаких финансовых средств официальному Минску. "Ведь любые деньги, которые господин Лукашенко сможет получить сейчас, не будут использованы на пользу Беларуси и ее народа, их используют только для насилия", - пояснила она.

Как известно, в августе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о том, что ЕС направит дополнительные 53 млн евро на поддержку народа Беларуси. Из них 2 млн пойдут на помощь пострадавшим от репрессий, 1 млн - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Остальные 50 млн направят на здравоохранение - для борьбы с пандемией коронавируса.

Эти 50 млн евро Тихановская попросила не предоставлять властям Беларуси, а вместо этого напрямую передать белорусским больницам и лицам, пострадавшим от COVID-19. По ее словам, инициативные группы оппозиции ищут пути, как организовать такие переводы денег.

Будет ли Тихановская вновь баллотироваться в президенты Беларуси?

Многих журналистов интересовали планы Тихановской на будущее. В этой связи она заверила, что очень хочет вернуться в Беларусь и не представляет своей жизни за пределами страны. Однако пока считает такое возвращение небезопасным. "Что меня ждет там? Я могу туда поехать, и меня посадят за решетку. Вы думаете, я что-то смогу сделать, сидя в тюремной камере? Но как только я увижу, что диалог начнется, и выпустят политических заключенных, я сразу же поеду в Беларусь", - пообещала она.

Акция протеста в Минске, 20 сентября ФОТО: Natalia Fedosenko/TAR-TASS/Imago Images

И заверила, что не собирается еще раз баллотироваться в президенты Беларуси. Но такой ответ не удовлетворил одного британского журналиста, выразившего уверенность, что Тихановская - тот человек, которого Лукашенко боится больше всего. В ответ экс-кандидат в президента сказала: "Даже если люди в Беларуси попросят меня выдвинуть мою кандидатуру в президенты, я откажусь".

Тихановская указала, что, по ее мнению, следующим главой государства в Беларуси должен стать сильный лидер, хорошо разбирающийся в экономике и знающий, как вывести страну из экономического кризиса. Когда Тихановскую спросили, кого она считает таким лидером, она назвала Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и своего мужа Сергея Тихановского - всех троих не допустили к участию в выборах 9 августа.

Тихановская разочарована действиями Путина

Спросили Тихановскую и о ее опубликованном накануне интервью РБК, в котором она дважды назвала президента России Владимира Путина "мудрым руководителем". Экс-кандидат в президенты объяснила свои слова тем, что Путин "не может не понимать того, что происходит сейчас в Беларуси". Она уверена, что и президент РФ не хочет повторения в Беларуси того, что произошло в Украине.

При этом она добавила: "Мы по-настоящему разочарованы, что он (Путин. - Ред.) поддержал режим, а не народ Беларуси". Тихановская подчеркнула, что происходящее в Беларуси - это сугубо внутренний политический кризис: "Мы хотим разрешить его самостоятельно. И есть достаточно инструментов разрешить его без России".