В Аматском крае водитель BMW превысил разрешенную скорость почти на 100 км/ч

В пятницу, 18 сентября, инспекторы управления VP Видземского региона по мониторингу дорожного движения, патрулируя на нетрафарированной полицейской машине, поймали водителя, который значительно превышал разрешенную скорость на трассе Валмиера - Цесис - Драбеши в Аматском крае.

Водитель BMW проехал на скорости 189 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч. Таким образом, он превысил разрешенную скорость почти на 100 км/ч, отметила Васкане. Она указала, что водителю грозит штраф в размере 400 евро и запрет на управление автомобилем на шесть месяцев.

Специалист напоминает, что с 16 по 22 сентября в государствах-членах Европейского союза пройдет организованная Европейской сетью дорожной полиции (ROADPOL) кампания "Дни безопасности ROADPOL", цель которой - совместными силами добиться, чтобы в это время в ДТП не было погибших и тяжело раненых.

VP также повторяет, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение требований других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.