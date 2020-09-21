Пн, 21.09.2020
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Алексей Навальный

Линкайтс: кризис из-за Covid-19 может повысить эффективность транспортной отрасли

Талис Линкайтс

ФОТО: LETA

Кризис из-за Covid-19 существенно повлиял на транспортную отрасль, но в то же время выявил возможности повышения ее эффективности и создал предпосылки, чтобы из кризиса она вышла намного сильнее, сказал сегодня министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, обращаясь к участникам Европейской конференции министров транспорта.

Как сообщили в отделе коммуникации Минсообщения, сегодня на виртуальной конференции министры стран Европы обсуждали проблемы железнодорожного транспорта и говорили о том, насколько отдельные государства и ЕС в целом готовы к подобным кризисам и проблемам.

"Мы должны работать вместе, чтобы создать хорошо функционирующие железнодорожные коридоры - и для перевозки грузов, и для пассажирских перевозок, одновременно учитывая потребности рынка", - сказал Линкайтс, подчеркнув важную роль мультимодальности в достижении целей "зеленого курса" Европы и удовлетворении потребностей транспортной цепочки.

Линкайтс информировал коллег о том, что Латвия присоединилась к железнодорожному коридору Rail Freight Corridor 8, и отметил, что сотрудничество и общие проекты - это способ укрепления единого европейского железнодорожного пространства в странах Балтии еще до реализации проекта Rail Baltica.

"В ближайшем будущем железнодорожная линия Rail Baltica будет играть важную роль не только в обеспечении сообщения, но и дружественных окружающей среде грузовых перевозок и высокого качества пассажирских перевозок. Благодаря этому новому соединению страны Балтии будут полностью интегрированы в железнодорожную сеть ЕС", - сказал министр сообщения.

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