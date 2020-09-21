Линкайтс: кризис из-за Covid-19 может повысить эффективность транспортной отрасли

Как сообщили в отделе коммуникации Минсообщения, сегодня на виртуальной конференции министры стран Европы обсуждали проблемы железнодорожного транспорта и говорили о том, насколько отдельные государства и ЕС в целом готовы к подобным кризисам и проблемам.

"Мы должны работать вместе, чтобы создать хорошо функционирующие железнодорожные коридоры - и для перевозки грузов, и для пассажирских перевозок, одновременно учитывая потребности рынка", - сказал Линкайтс, подчеркнув важную роль мультимодальности в достижении целей "зеленого курса" Европы и удовлетворении потребностей транспортной цепочки.

Линкайтс информировал коллег о том, что Латвия присоединилась к железнодорожному коридору Rail Freight Corridor 8, и отметил, что сотрудничество и общие проекты - это способ укрепления единого европейского железнодорожного пространства в странах Балтии еще до реализации проекта Rail Baltica.

"В ближайшем будущем железнодорожная линия Rail Baltica будет играть важную роль не только в обеспечении сообщения, но и дружественных окружающей среде грузовых перевозок и высокого качества пассажирских перевозок. Благодаря этому новому соединению страны Балтии будут полностью интегрированы в железнодорожную сеть ЕС", - сказал министр сообщения.