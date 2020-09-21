Министры иностранных дел стран ЕС обсудили ситуацию в Беларуси: решение о санкциях не принято

В этом выпуске:

Во время воскресных протестов в Беларуси были задержаны более 400 человек. Мы поговорили с жителем Бреста, где вчера силовики использовали слезоточивый газ и стреляли в воздух.

Министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкций против Беларуси. Светлана Тихановская обратилась к ним с просьбой ввести санкции в отношении лично Александра Лукашенко.

Вторая волна коронавируса в Европе. Какие страны лидируют по числу заболевших и почему власти не торопятся вводить локдаун?

Российские бизнесмены и политики уходили от санкций с помощью британских банков. Журналисты из разных стран мира выпустили расследование, основанное на крупнейшей в истории утечке документов финансовой разведки США.

Министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкций против Беларуси. Светлана Тихановская обратилась к ним с просьбой ввести санкции в отношении лично Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 сентября встретились во время неформального завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и выразили поддержку белорусской оппозиции, пишет "Интерфакс".

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Тихановская демонстрирует способность к "настоящему руководству". "Мы впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусской женщины, которая демонстрирует способность к настоящему руководству", - сказал он.

По его словам, ЕС продолжит поддерживать национальный диалог и право белорусского народа на свободные и честные выборы". "И это не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Поддержку белорусской оппозиции выразили в том числе главы МИД Германии, Австрии, Литвы, Финляндии и Румынии.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что действия ЕС будут выражены не только в санкциях, но и в поддержке гражданского общества, свободы СМИ. По его словам, власти Беларуси не имеют "морального права говорить от имени народа, решать что-то, подписываться под тем", что действующий президент Александр Лукашенко "предположительно, планирует делать".

"Важно - мы ищем пути поддержки мирных демонстраций и оппозиции, а также свободных и честных выборов в будущем в Беларуси", - сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили ситуацию в Беларуси. Литва, Польша и Румыния предложили ЕС принять ряд мер по поддержке белорусского народа, в частности ввести безвизовый режим и выделить средства на проведение структурных реформ. В заявлении подчеркивается, что так называемый план Маршалла" для Беларуси может быть осуществлен только после проведения в стране свободных выборов.

По итогам встречи Боррель сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решение по санкциям против Беларуси, поскольку они не смогли заручиться поддержкой всех стран. По его словам, санкции будут обсуждаться позднее на этой неделе на уровне глав лидеров стран ЕС.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Тихановская сказала, что ожидает от Евросоюза непризнания легитимности Лукашенко, а также любых документов, которые он подпишет от имени Беларуси в отношениях с любым государством (включая Россию), а также признания роли созданного по инициативе Тихановской Координационного совета и, наконец, помощи гражданскому обществу Беларуси.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.09.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.