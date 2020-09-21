Новые подробности убийства адвоката Ребенока и не только. Все, что вы могли пропустить 21 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Итак, понедельник, 21 сентября.
Убийство адвоката Павла Ребенока
- Госполиция провела пресс-брифинг об убийстве Павла Ребенока.
- Юрист Ингуса Баландина рассказал о событиях той ночи: Это не разбойное нападение. Грабителям нет смысла убивать своих жертв.
Коронавирус
- Covid-19 в Латвии: за последние сутки - один новый заразившийся.
- Covid-19 в Даугавпилсской школе: после заражения учительницы - два класса на карантине.
- Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе: на карантин ушли пять классов.
- В Валке открыт пункт для сдачи анализов на Covid-19.
- В Литве - 70 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 18.
- Министр сообщения: "Положение в авиации из-за Covid-19 очень хрупкое".
- Covid-19: Латвия закрыла пассажирское сообщение с Чехией.
- Кризис Covid-19: часть рижских гостиниц прекратит работу до весны.
- Из-за Covid-19 отменён очередной матч рижского "Динамо".
Другие события дня
- В Аматском крае водитель BMW превысил разрешенную скорость почти на 100 км/ч.
- В Лиепае мужчину ранили и ограбили. Подозреваются четверо молодых людей.
- "Из-за личной жизни и экономических условий". За два года трое военнослужащих покончили с собой.
- 9,6 млн контрабандных сигарет пытались провести в Эстонию из Латвии.
- В Риге грузовик провалился под асфальт.
- В ночь на понедельник в Кенгарагсе произошел пожар повышенной опасности.
- Изменения в уплате налогов с авторских гонораров могут вступить в силу с середины 2021 года.
- Навальный потребовал вернуть ему конфискованную в Омске одежду.
- "Юля, ты меня спасла": Навальный трогательно признался жене в любви.
- ЕC не удалось согласовать санкции против Беларуси.
- Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси.
- Тихановская проездом посетила Ригу: встретилась с Ринкевичем и дала интервью LTV.
- Усилен контроль на границе Беларуси и стран Балтии.
- В воздушном пространстве Балтии начались двухдневные авиаучения Ramstein Alloy.
- После 8,5 лет сотрудничества Долин покинул шоу "Вечерний Ургант".
- У берегов Норвегии найден остов военного корабля с нацистской символикой.
- "Тур де Франс" впервые выиграл словенец. Он стал вторым в списке самых молодых победителей.
- 117-летняя Канэ Танака отпраздновала становление старейшим человеком Японии с бутылкой Coca-Cola и настольными играми.
- Больше 1000 вакансий: Lidl Latvija объявила о наборе персонала.
- К концу недели температура может подняться выше 25 градусов.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!