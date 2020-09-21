Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
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Новые подробности убийства адвоката Ребенока и не только. Все, что вы могли пропустить 21 сентября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Итак, понедельник, 21 сентября. 

Убийство адвоката Павла Ребенока

  • Госполиция провела пресс-брифинг об убийстве Павла Ребенока.
  • Юрист Ингуса Баландина рассказал о событиях той ночи: Это не разбойное нападение. Грабителям нет смысла убивать своих жертв.

Коронавирус

  • Covid-19 в Латвии: за последние сутки - один новый заразившийся.
  • Covid-19 в Даугавпилсской школе: после заражения учительницы - два класса на карантине.
  •  Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе: на карантин ушли пять классов.
  •  В Валке открыт пункт для сдачи анализов на Covid-19.
  • В Литве - 70 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 18.
  •  Министр сообщения: "Положение в авиации из-за Covid-19 очень хрупкое".
  • Covid-19: Латвия закрыла пассажирское сообщение с Чехией.
  • Кризис Covid-19: часть рижских гостиниц прекратит работу до весны.
  •  Из-за Covid-19 отменён очередной матч рижского "Динамо".

Другие события дня

  • В Аматском крае водитель BMW превысил разрешенную скорость почти на 100 км/ч.
  • В Лиепае мужчину ранили и ограбили. Подозреваются четверо молодых людей.
  •  "Из-за личной жизни и экономических условий". За два года трое военнослужащих покончили с собой.
  • 9,6 млн контрабандных сигарет пытались провести в Эстонию из Латвии.
  • В Риге грузовик провалился под асфальт.
  • В ночь на понедельник в Кенгарагсе произошел пожар повышенной опасности.
  • Изменения в уплате налогов с авторских гонораров могут вступить в силу с середины 2021 года.
  • Навальный потребовал вернуть ему конфискованную в Омске одежду.
  • "Юля, ты меня спасла": Навальный трогательно признался жене в любви.
  • ЕC не удалось согласовать санкции против Беларуси.
  • Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси.
  • Тихановская проездом посетила Ригу: встретилась с Ринкевичем и дала интервью LTV.
  •  Усилен контроль на границе Беларуси и стран Балтии.
  • В воздушном пространстве Балтии начались двухдневные авиаучения Ramstein Alloy.
  • После 8,5 лет сотрудничества Долин покинул шоу "Вечерний Ургант".
  • У берегов Норвегии найден остов военного корабля с нацистской символикой.
  •  "Тур де Франс" впервые выиграл словенец. Он стал вторым в списке самых молодых победителей.
  • 117-летняя Канэ Танака отпраздновала становление старейшим человеком Японии с бутылкой Coca-Cola и настольными играми.
  • Больше 1000 вакансий: Lidl Latvija объявила о наборе персонала.
  • К концу недели температура может подняться выше 25 градусов.

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