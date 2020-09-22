Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Остапенко уверенно вышла во второй раунд турнира в Страсбурге

Алёна Остапенко

ФОТО: SIPA/Scanpix

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в понедельник на проходящем в Страсбурге турнире International успешно преодолела первый раунд.

На старте турнира Остапенко встречалась с американкой Лорен Дэвис и добилась убедительной победы со счётом 6:2, 6:3.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 17 минут. За это время 23-летняя Остапенко выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 26-летняя Дэвис дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

За выход во второй раунд Остапенко заработала 30 рейтинговых очков. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет нидерландка Кики Бертенс, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.

Турнир в Страсбурге - это последние соревнования перед Открытым чемпионатом Франции.

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