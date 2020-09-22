Остапенко уверенно вышла во второй раунд турнира в Страсбурге

На старте турнира Остапенко встречалась с американкой Лорен Дэвис и добилась убедительной победы со счётом 6:2, 6:3.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 17 минут. За это время 23-летняя Остапенко выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 26-летняя Дэвис дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

За выход во второй раунд Остапенко заработала 30 рейтинговых очков. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет нидерландка Кики Бертенс, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.

Турнир в Страсбурге - это последние соревнования перед Открытым чемпионатом Франции.