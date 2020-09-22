Рижское "Динамо" заключило контракт с финским защитником

Детали контракта с хоккеистом не сообщаются.

Тони Сунд всю карьеру выступал в чемпионате Финляндии. В прошлом сезоне он провёл 50 матчей за клуб ТПС из города Турку, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Права на хоккеиста в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) принадлежат "Сан-Хосе", при этом в драфте лиги Сунд ни разу участия не принимал.

Напомним, следующий матч "Динамо" против "Торпедо", который должен был состояться 22 сентября, отменён из-за выявленных случаев Covid-19 в обеих командах.

Пока под вопросом находятся домашние игры "Динамо" 26 сентября (против московского "Динамо"), 29 сентября (против ЦСКА) и 1 октября (против минского "Динамо").