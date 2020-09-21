Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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В Росии в районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

ФОТО: Pixabay

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло в 71 километре от Иркутска в районе озера Байкал. Землетрясение началось на глубине десяти километров, сообщает "Медуза".

Подземный толчок зафиксировали в 21:04 по московскому времени.

Жители Иркутской области и Бурятии сообщили в социальных сетях, что почувствовали несколько подземных толчков.

"Трясло продолжительно… накатило, потрясло несколько минут и снова", - рассказала жительница Иркутска.

Еще один толчок магнитудой 2-3 произошел в Иркутской области через 15 минут после первого, сообщает РИА "Новости" со ссылкой МЧС.

По данным МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

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