В Росии в районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземный толчок зафиксировали в 21:04 по московскому времени.

Жители Иркутской области и Бурятии сообщили в социальных сетях, что почувствовали несколько подземных толчков.

"Трясло продолжительно… накатило, потрясло несколько минут и снова", - рассказала жительница Иркутска.

Еще один толчок магнитудой 2-3 произошел в Иркутской области через 15 минут после первого, сообщает РИА "Новости" со ссылкой МЧС.

По данным МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.