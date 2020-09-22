Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

В Риге будет открыта обновленная улица Спорта

Иллюстративное фото

ФОТО: Latvijas autoceļu uzturētājs

Во вторник в 11:00 в рамках Европейской недели мобильности в Риге будет торжественно открыта обновленная ул. Спорта, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.

В связи с мероприятием на участке ул. Спорта от ул. Кр. Валдемара до ул. Весетас будут закрыты автостоянки, а также с 9:00 до 15:00 этот участок будет закрыт для движения транспортных средств.

С 11:00 до 13:00 рижане могут принять участие в мероприятиях микромобильности - бесплатно покататься на электросамокатах, отметить себя в треугольнике микробильности и др.

На ул. Спорта обновлено дорожное покрытие и полностью изменена организация дорожного движения. Для автомобилей сохранено одностороннее движение, а после завершения строительных работ введено двухстороннее движение для велосипедов.

Максимальная скорость движения на этой улице в дальнейшем будет составлять 30 км/ч. После восстановления дорожного покрытия ул. Спорта оборудована в соответствии с современными требованиями велоинфраструктуры.

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