В Риге будет открыта обновленная улица Спорта

В связи с мероприятием на участке ул. Спорта от ул. Кр. Валдемара до ул. Весетас будут закрыты автостоянки, а также с 9:00 до 15:00 этот участок будет закрыт для движения транспортных средств.

С 11:00 до 13:00 рижане могут принять участие в мероприятиях микромобильности - бесплатно покататься на электросамокатах, отметить себя в треугольнике микробильности и др.

На ул. Спорта обновлено дорожное покрытие и полностью изменена организация дорожного движения. Для автомобилей сохранено одностороннее движение, а после завершения строительных работ введено двухстороннее движение для велосипедов.

Максимальная скорость движения на этой улице в дальнейшем будет составлять 30 км/ч. После восстановления дорожного покрытия ул. Спорта оборудована в соответствии с современными требованиями велоинфраструктуры.