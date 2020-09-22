Действительно ли налоговое бремя для владельцев машин станет больше?

Кулбергс указывает, что, во-первых, есть предложение изменить налог на эксплуатацию транспортного средства, который автоводители платят раз в год, проходя техосмотр. В частности, с будущего года все машины надо классифицировать по новой методике измерений потребления и выбросов, известной как WLTP. С ней как потребление, так и измерения выбросов будут приближены к реальным условиям, и показатели в связи с этим будут выше. Впрочем, Кулбергс указывает, что изменения будут произведены только в классификаторах и никому не придется платить больше.

Так или иначе, налоговые изменения для тех, кто на рабочей машине ездит и домой, будут минимальными, в свою очередь выбросы CO2 таковы, каковы они есть. Наибольшие неясности с налогами, которые будут при ввозе подержанных машин в Латвию.

Кулбергс поясняет, что сбор, применяющийся за первую регистрацию, в Литве действует уже с 1 июля и по сути не является ничем драматичным. Главная его цель - добиться, чтобы государство не было загрязнено старыми автомобилями, последний этап жизни которых будут здесь, поэтому здесь и придется заботиться об их утилизации.

По словам президента Автомобильной ассоциации, денежные суммы, у которых в данном предложении идет речь, не астрономические. Они составляют примерно 200-300 евро и задуманы для снижения числа старых дизельных автомобилей. С мнением Кулбергса концептуально согласен и торговец подержанными машинами из Талси, Арманд Грива. По его мнению, несколько сотен евро для покупателя подержанного авто не будут достаточным стимулом, чтобы он пошел покупать в салон новую машину.

Будут ли предложения по налоговым изменениям рассмотрены, обработаны и введены в жизнь, покажет время. Так как пока что это только предложения и идеи. Но и у самой ассоциации есть версии о желаемых изменениях в налоговой системе, в том числе она призывает ввести автомобильную категорию с низкими выборами СО2 до 115 г/км, а не выделять особо электромобили, которые стоят дорого и мало кому в Латвии по карману.

Больше по этой теме с точки зрения представителей сферы и торговцев смотрите в сюжете передачи Zebra на латышском языке: