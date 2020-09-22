За сутки в Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 34 новых случая Covid-19, сделано 2690 тестов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это крупнейшее зарегистрированное в течение одних суток число пациентов с 3 апреля, когда было констатировано 35 зараженных.
Согласно информации SPKC, 24 заболевших - контактные лица (19 из них - работники одного предприятия), 8 заболевших вернулись из-за границы (Россия, Турция, США), еще у двух источник заражения выясняется.
С начала пандемии в Латвии сделано 299 085 тестов на Covid-19, заболели 1560 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, а 36 человек скончались.
За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся десять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.
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