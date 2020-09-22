В ДТП за сутки пострадали 14 человек, четверо - велосипедисты

Так, шесть человек пострадали в авариях в Риге и округе, три - в Земгале, по двое в Латгале и Курземе, а один - в Видземе. Четверо пострадавших - велосипедисты.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны четыре водителя: три в Курземе и один в Латгале. В Курземе также задержан водитель, употреблявший наркотические вещества.

За превышение скорости было оформлено 107 протоколов. В округе Риге были наказаны 39 водителей, в Земгале - 22, в Латгале - 20, в Видземе - 17, а в Курземе - девять. В Риге трое водителей также были наказаны за агрессивную езду.