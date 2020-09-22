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Дакота о заточении в Турции: "По их нормам я могу проходить положительной вплоть до года"

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

Популярная исполнительница Рита Дакота вновь обратилась к поклонникам и рассказала, как продвигается ее заточение на карантине в Турции. 

Рита Дакота разместила новое обращение к поклонникам, в котором рассказала, что ее юрист "подняла на уши просто всех, кого можно было", чтобы им разрешили пересдать тест на коронавирус.

Два дня звезде отказывали. У ее молодого человека тест оказался отрицательным, результаты Риты еще не известны. Возможно, тест Риты положительный, потому что она переболела коронавирусом и у нее в организме есть антитела. 

"Вчера я разговаривала со знакомой из Красного Креста, и она говорит, что существует вероятность, что то, что в России считается отрицательным тестом переболевшего с выработанными антителами, в Турции считается знаком "+" вроде того "этот организм имел контакт с вирусом". По их нормам я могу проходить "положительной" вплоть до года, несмотря на то, что я не несу никакой опасности", - объяснила Дакота. 

Она считает, что застряла в Турции из-за недопонимания. Но она вместе с любимым. 

"Из хорошего: мне подселили Феда в соседний изолятор. Мы теперь с ним тусуем вместе на лужайке (смотрите сторис Феда). Если и есть "изоляция мечты" - то это она. У нас тепло, нас вкусно кормят, за нами ухаживают, тут хороший вай-фай и мы работаем на свежем воздухе", - написала Рита. 

Тем не менее нельзя исключать, что если тест снова покажет положительный результат, то она застрянет в чужой стране на долгие месяцы и не увидит дочку Мию. Останутся под вопросом все концерты и съемки, а у нее должен быть через два месяца большой концерт в Москве. 

"Короче, звание неудачницы года точно уходит к Дакоте... Одним словом, ребя, сидите дома лучше. Если мое лузерство сотого левела станет для вас уроком - значит все не зря", - подчеркнула она. 

Напомним, ранее Рита Дакота сообщила на своей Instagram-странице, что ее удерживают в Турции в карантине, так как ее тест на коронавирус неожиданно показал положительный результат. 

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