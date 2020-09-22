"Овцы были разбросаны по всей дороге". Новые подробности ужасного ДТП в Ренцены

Животные попали на дорогу случайно, рассказал хозяин, а вот о медленной реакции водителя BMW осуждающе высказались местные жители.

Животновод Оскар живет под Ренцены, в его стаде 58 овец. Недалеко от автодороги Валмиера - Руйиена хозяин оборудовал для скота пастбище - участок земли, полный яблонь и другой зелени, огороженный электрическим забором.

Хозяйка соседнего дома рассказала, что забор каждую неделю повреждали дикие звери, пробегающие мимо него.

"У него арендована земля, сделан загон, все в порядке. Но ночью - сейчас началось время гона благородных оленей... Они бегут, у них амурное время, они не замечают такую маленькую ткань", - рассказала соседка.

Вечером в субботу животные Олега сумели выбраться из загона. В темноте стадо смогло добраться до автобусной остановки "Келлес", и часть животных выстроилась на свежеасфальтированном шоссе.

"Или их зверь какой-то напугал, они собрались на дороге. Как я поняла, хозяева приехали, включили огни", - рассказала местная жительница.

Оскар вместе с помощниками пытался ограничить животных и предупредить об их присутствии на дороге водителей. Не было времени вытащить отражающий жилет, так как важна была каждая секунда.

"Я бежал перед этими оленями и сигнализировал едущим, так как сзади все было закрыто со стороны Руйиены. Там были две машины с зажженными аварийными огнями, знал, что сзади безопасно, и бежал вперед с фонариком и светил, посередине шоссе бежал, но ничего. Пришлось убегать самому", - рассказал хозяин стада.

Оскару пришлось бежать, так как навстречу несся автомобиль BMW, водитель которого не заметил опасной ситуации на дороге. Хозяин стада в прыжке приземлился в канаве и избежал столкновения, однако его животные так сделать не смогли. Одна за другой овцы были сбиты и умерли на месте. 1

"Честно говоря, мне даже немного плохо стало. Вид был ужасен, овцы были раскиданы по дороге, одни лежали там полумертвые, другие полностью по частям", - рассказала местная жительница.

Водитель BMW не был пьян, он остался на месте событий, чтобы дождаться полиции. На дороге погибли 20 овец, однако в понедельник умерли еще две. Оскар в происшедшем никого не винит и не злится на парня, не заметившего животных.

"Так у него произошло. Почему так случилось, я не хочу комментировать. Я просто не знаю. Мы делали все, чтобы парень заметил. Я сделал все, что мог, с овечками поговорил, с оставшимися, ничего," - сказал владелец стада.

Однако некоторые не исключают возможность, что водитель значительно превысил скорость, так как стадо на дороге, скорее всего, можно было бы заметить и ночью.

Местные удивляются, что водитель не затормозил, получив первый удар, но и так выглядит, что ответственным за инцидент будет Оскар, так как именно в его ответственности было не выпускать животных на дорогу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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