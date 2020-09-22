Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Сдан в эксплуатацию первый жилой дом в Mežaparka Rezidences

ФОТО: Publicitātes foto

В эксплуатацию сдан первый жилой дом в Mežaparka Rezidences, на улице Яуна Межапарка, 36. В трехэтажном доме построены 22 квартиры премиум-класса, а также подземная автостоянка.

В новом доме по проекту архитектора из США Владимира Арсене в целом оборудованы 22 высококачественные 2-4-комнатные квартиры, площадь которых находится в диапазоне от 60 до 245 квадратных метров. Все квартиры с полной отделкой. Каждая квартира оборудована балконом или террасой и окнами витринного типа, позволяющими максимально наслаждаться пейзажем Межапарка.

ФОТО: Пресс-фото

В рамках проекта обеспечены также 10 оборудованных в подвальном этаже хранилищ для вещей и 38 подземных автостоянок.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме жилого проекта Mežaparka Rezidences для покупки доступны также 7 рядных домов, 2 особняка и 6 вилл-близнецов, а также земельные участки с коммуникациями для частной застройки.

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