Сдан в эксплуатацию первый жилой дом в Mežaparka Rezidences

В новом доме по проекту архитектора из США Владимира Арсене в целом оборудованы 22 высококачественные 2-4-комнатные квартиры, площадь которых находится в диапазоне от 60 до 245 квадратных метров. Все квартиры с полной отделкой. Каждая квартира оборудована балконом или террасой и окнами витринного типа, позволяющими максимально наслаждаться пейзажем Межапарка.

ФОТО: Пресс-фото

В рамках проекта обеспечены также 10 оборудованных в подвальном этаже хранилищ для вещей и 38 подземных автостоянок.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме жилого проекта Mežaparka Rezidences для покупки доступны также 7 рядных домов, 2 особняка и 6 вилл-близнецов, а также земельные участки с коммуникациями для частной застройки.