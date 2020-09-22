Фото, видео ⟩ Наталья Водянова вышла замуж за наследника Louis Vuitton и Christian Dior

Регистрация брака прошла в Париже. На ней присутствовал мэр города Анн Идальго. Предложение от Арно Водянова получила в феврале 2019 года, но рассказала об этом общественности только в 2020 году. Об этом пишет РБК.

До пандемии, в феврале этого года Водянова признавалась, что на торжество приглашено около 300 человек. Было запланировано венчание, но из-за коронавируса пришло отложить церемонию.

Снимками и видео с торжества супермодель поделилась на своей Instagram-странице.

Напомним, Антуана Арно и Наталью Водянову связывают девятилетние отношения, у них двое детей. Семья Арно считается самой богатой в Европе, ее состояние оценивается в 76 миллиардов долларов.

Наталья Водянова - одна из самых знаменитых российских моделей, которая была официальным лицом многих брендов, в том числе Calvin Klein и L’Oreal Paris. Она также была ведущей "Евровидения" в Москве, участвовала в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.