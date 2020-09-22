ВИДЕО ⟩ 3 гола за 4 минуты! "Тампа" сравняла счет в финале Кубка Стэнли с "Далласом"

"Тампа" добилась победы со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Таким образом, счёт в серии стал равным - 1:1. Третий матч команды проведут 24 сентября.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча.

Кучеров набрал 28 (6+22) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по данному показателю.

В составе "Тампы" уже в первом периоде отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. На это хоккеистам "Тампы" потребовалось четыре минуты. Заброшенными шайбами за "Даллас" отметились Джо Павелски и Маттиас Янмарк.

Отметим, что на счету обеих команд по одной победе в Кубке Стэнли. "Даллас" становился чемпионом в 1999 году, а "Тампа" свой единственный трофей завоевала в 2004-м.