ВИДЕО ⟩ 3 гола за 4 минуты! "Тампа" сравняла счет в финале Кубка Стэнли с "Далласом"

В ночь на вторник по латвийскому времени "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Даллас Старз" во втором матче финала Кубка Стэнли и сравняла счёт в серии.
"Тампа" добилась победы со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Таким образом, счёт в серии стал равным - 1:1. Третий матч команды проведут 24 сентября.
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча.
Кучеров набрал 28 (6+22) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по данному показателю.
В составе "Тампы" уже в первом периоде отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. На это хоккеистам "Тампы" потребовалось четыре минуты. Заброшенными шайбами за "Даллас" отметились Джо Павелски и Маттиас Янмарк.
Отметим, что на счету обеих команд по одной победе в Кубке Стэнли. "Даллас" становился чемпионом в 1999 году, а "Тампа" свой единственный трофей завоевала в 2004-м.
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