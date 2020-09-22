Вт, 22.09.2020
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Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

Мерзликин попал в сборную лучших новичков НХЛ

Элвис Мерзликин

ФОТО: AP/Scanpix

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин стал первым латвийцем, которому удалось попасть в символическую сборную новичков сезона.

Помимо Мерзликина в символическую сборную попали защитники Куинн Хьюз ("Ванкувер Кэнакс") и Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш"), а также нападающие Доминик Кубалик ("Чикаго Блэкхокс"), Виктор Олофссон ("Баффало Сейбрз") и Ник Сузуки ("Монреаль Канадиенс").

21-летний Кейл Макар получил трофей "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Мерзликин провёл 33 матча, в которых в среднем за игру пропускал 2,35 шайбы и отражал 91,9% бросков. Пять раз латвийский вратарь оставался "сухим".

В голосовании за лучшего вратаря среди новичков сезона Мерзликин получил 97 голосов, набрав на 17 больше, чем вратарь Маккензи Блэквуд из "Нью-Джерси Девилз". Третьим по итогам голосования стал российский вратарь "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов.

Символическая сборная новичков НХЛ составляется каждый сезон обозревателями лиги. В ходе голосования выбираются вратарь, два защитника и три нападающих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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