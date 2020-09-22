В Дурбе, возможно, облили алкоголем и подожгли мужчину. Задержаны двое

В пятницу, 18 сентября, Госполиция получила информацию о том, что в Дурбе у мужчины констатированы ожоги кожи, поэтому он был доставлен в медучреждение, где проходит лечение.

Был начат уголовный процесс. В ходе предварительных розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что между несколькими лицами во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, в результате чего пострадавшего облили, возможно, алкоголем и подожгли.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека - мужчина и женщина.

За намеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.