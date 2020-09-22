Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

В Дурбе, возможно, облили алкоголем и подожгли мужчину. Задержаны двое

ФОТО: Valsts policija

По подозрению в подожжении мужчины в Дурбе полиция задержала двух человек, сообщает агентство LETA.

В пятницу, 18 сентября, Госполиция получила информацию о том, что в Дурбе у мужчины констатированы ожоги кожи, поэтому он был доставлен в медучреждение, где проходит лечение.

Был начат уголовный процесс. В ходе предварительных розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что между несколькими лицами во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, в результате чего пострадавшего облили, возможно, алкоголем и подожгли.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека - мужчина и женщина. 

За намеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back