Вт, 22.09.2020
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Светлана Тихановская

"Ситуация в городе спокойная". Эпидемиолог о Covid-19 в Даугавпилсе

Даугавпилс

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Несмотря на то, что в последнее время выросло число новых случаев заболевания Covid-19 в Даугавпилсе, ситуация в городе спокойная, однако людям по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности, во вторник на пресс-конференции заявила старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в Даугавпилсе Нонна Волощук.

По ее словам, увеличение числа случаев заболевания осенью было прогнозируемо. Летом оно не было большим, однако в августе в городе было много гостей, да и даугавпилчане отправлялись в путешествия за границу, что способствовало распространению заболевания, сообщает агентство LETA.

Волощук рассказала, что большая часть случаев связана именно с приехавшими из-за границы, и чаще всего заболевание Covid-19 констатировано у тех, кто был в Украине, России и Великобритании. Есть и люди, которые контактировали с заболевшими, однако у части источник заражения так и не был обнаружен.

"Ситуация в городе спокойная. Учреждения готовы работать в условиях Covid-19, вся информация передана как школам, как лечебным учреждениям",

- утверждает представитель SPKC, призывая по-прежнему соблюдать дистанцию в два метра, личную гигиену и следить за состоянием здоровья.

По словам Волощук, сейчас в Даугавпилсе в карантине находятся всего два класса одной школы.

Напомним, после заболевания учителя Covid-19 установлен карантин двум классам Даугавпилсской 3-й средней школы, а удаленно какое-то время будут учиться еще два класса.

По данным SPKC, сейчас в Даугавпилсе 24 зараженных Covid-19.

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