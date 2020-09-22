"Ситуация в городе спокойная". Эпидемиолог о Covid-19 в Даугавпилсе

По ее словам, увеличение числа случаев заболевания осенью было прогнозируемо. Летом оно не было большим, однако в августе в городе было много гостей, да и даугавпилчане отправлялись в путешествия за границу, что способствовало распространению заболевания, сообщает агентство LETA.

Волощук рассказала, что большая часть случаев связана именно с приехавшими из-за границы, и чаще всего заболевание Covid-19 констатировано у тех, кто был в Украине, России и Великобритании. Есть и люди, которые контактировали с заболевшими, однако у части источник заражения так и не был обнаружен.

"Ситуация в городе спокойная. Учреждения готовы работать в условиях Covid-19, вся информация передана как школам, как лечебным учреждениям",

- утверждает представитель SPKC, призывая по-прежнему соблюдать дистанцию в два метра, личную гигиену и следить за состоянием здоровья.

По словам Волощук, сейчас в Даугавпилсе в карантине находятся всего два класса одной школы.

Напомним, после заболевания учителя Covid-19 установлен карантин двум классам Даугавпилсской 3-й средней школы, а удаленно какое-то время будут учиться еще два класса.

По данным SPKC, сейчас в Даугавпилсе 24 зараженных Covid-19.